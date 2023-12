Non è in atto uno scontro tra politica e giustizia | ma un banale negoziato tra destra parlamentare e giudiziaria

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 dicembre 2023) A dispetto degli allarmi del ministro della Difesa Guido Crosetto e dei contro allarmi dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) e del disciplinato corteggio delle correnti giudiziarie, non c’è nessunotrae magistratura.e magistratura che contano sono perfettamente d’accordo, nel loro tradizionale gioco delle parti, a consolidare nell’immobilismo le rispettive rendite di posizione. C’è da una parte la strategia di questa maggioranza, che fa del lamentato, ma riconosciuto e non contestato, dominio della magistratura corporativa sulladellal’alibi per l’impossibilità di qualunque riforma e il pretesto di nuove e reiterate lamentazioni. E dall’altra parte c’è la consueta strategia dell’«al-lupo-al-lupo» delle toghe, come giustificazione della necessità di ...