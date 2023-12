“Non è” il nuovo singolo di Igor Mulas

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 dicembre 2023) Da venerdì 8 dicembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non è”, ildi. Il brano “Non è” ci guida in un viaggio interiore alla riscoperta delle nostre origini divine e delle nostre infinite potenzialità. Non è scritto né in terra né in cielo che gli uomini non debbano essere liberi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Quando capisci che è il tuo modo di percepire ed osservare le cose che dà a queste una forma specifica, diventi più responsabile e agisci in modo più ponderato e maturo”. Il videoclip di “Non è” è stato girato in una grotta paleocristiana vicino al Castello di Quirra in Sardegna. Nell’antichità, questo luogo era consacrato come luogo sacro di sepoltura e successivamente utilizzato, molti secoli dopo, come prigione. ...