No! Questi immagini non provano l’esistenza di giganti egiziani

(Di martedì 5 dicembre 2023) «RIFLETTIAMO», invita un post su Facebook con il quale vengono diffuse alcuneche mostrano dei presunti scheletri diche, secondo la narrazione, sarebbero stati trovati dagli archeologi quasi un secolo fa all’interno delle piramidi egiziane. Si tratta dell’ennesima serie di foto create utilizzando l’intelligenza artificiale per sostenere l’ipotesi deldei. Avevamo già analizzato sia il caso di animali e cavalli nello specifico che quello di persone. Per chi ha fretta: Secondo molti post su Facebook, una serie diproverebbe che le piramidi sono state costruite anche dai. Si vedono dei grandi scheletri apparentemente umani. La dimensione degli scheletri varia moltissimo. Non si capisce come non crollino sotto la ...