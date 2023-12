«No | a Natale non mangerò i ?ravioli Gyoza?!»

Leggi su panorama

(Di martedì 5 dicembre 2023) Riconosciamo che la cucina italiana è la migliore. Ben più varia di quelle etniche ora tanto di moda. È il nostro patrimonio da valorizzare. Stiamo dimenticando come si cucinano i tajarin. Però non perdiamo l’occasione di rimpinzarci di nachos e tacos. Il fegato alla veneziana fa storcere il naso a molti, però apprezziamo i sigara borek (involtini alla turca). Dimentichiamo la pappa al pomodoro, in compenso impazziamo per il pollo tikka masala all’indiana. Lo stracotto d’asino non lo mangia più nessuno, ma se lo chiamate tajine e dite che appartiene alla tradizione marocchina diventa subito chic. La mostarda di Cremona? Out, a meno di non farla passare per chutney indiano. La cassoeula? Piatto superato. Volete mettere la choucroute alsaziana? Suona decisamente meglio, anche se è all’incirca la stessa cosa. Niente da fare, abbiamo la cucina migliore del mondo, però rischiamo di ...