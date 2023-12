Niente da imparare | chi incorona Sinner | perché ora Djokovic deve tremare

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Dopo un 2023 di grande livello, Jannikha conquistato non solo il pubblico italiano, desideroso da anni di avere un tennista capace di competere con i più grandi, ma una platea globale. Con 10 tornei ATP vinti, è il tennista italiano più vittorioso nell'era Open, a pari merito con Panatta; oltre alla Davis, il suo palmarès vanta un titolo Masters 1000, tre ATP 500 e sei ATP 250. Ora, arriva anche l'zione da parte di un grande tennista del passato, Ivan Ljubicic, che è stato n.3 al mondo ed ha avuto, dopo il ritiro, l'onore di allenare Roger Federer. Il croato sarà protagonista di un docu a lui dedicato su Sky Sport, dal titolo: Ljubo, l'uomo salvato dal tennis. Queste le sue parole a Tuttosport: "Jannik non è come Alcaraz, passato da 40 a 1, ha bisogno dei suoi passi. Penso che quanto ha fatto negli ultimi due mesi, la conferma del ...