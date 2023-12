Nidi di tartarughe marine in Florida | è record | ma sono ancora a rischio

(Di martedì 5 dicembre 2023) Nel 2023 ine in diverse altre regioni degli Stati Uniti hanno avuto luogo impressionantificazioni di, stabilendo nuovi. Tuttavia, dietro questa notizia entusiasmante si nascondono sfide significative che mettono ail futuro di queste affascinanti creature. GATTI CON LE ORECCHIE TAGLIATE: IL MOTIVO DELLA PRATICA CHE FORSE NON CONOSCI Le statistiche preliminari dello Stato dellaper il 2023 rivelano oltre 133.840di, superando il precedentedel 2016. Questo trend positivo si riscontra anche nelleverdi, con una stima di almeno 76.500, ...

Altre News in Rete:

Evento eccezionale, a Milano Marittima sono nate 81 tartarughe marine

...spiagge da parte dei bagnanti e la presenza di mezzi pesanti per la pulizia possono distruggere interi. L' inquinamento luminoso rappresenta un altro ostacolo critico per le giovani...

Estate 2023: record per i nidi di tartarughe marine Caretta caretta in ... AmbienteInforma

Estate 2023: record per i nidi di tartarughe marine Caretta caretta in ... ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Quest’anno mai visti così tanti nidi di tartarughe marine sulle spiagge della Florida e non solo: aspettiamo ad esultare, ecco cosa rischiano

Quest’anno mai visti così tanti nidi di tartarughe marine sulle spiagge della Florida e non solo: aspettiamo ad esultare, ecco cosa rischiano ...

Record di nidi di tartarughe marine sulle spiagge della Florida: “mai visti così tanti”

In Florida, le statistiche preliminari per il 2023 dello Stato mostrano più di 133.840 nidi di tartaruga, superando il record stabilito nel 2016. Lo stesso vale per le tartarughe verdi, dove la stima ...