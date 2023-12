Nevicate a Natale? La previsione e la rabbia di Giuliacci | a muso duro sui meteorologi

Leggi su iltempo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sarà unimbiancato dalla neve o meno? In vista della festa tanto amata dagli italiani e dall'inizio delle vacanze del periodo, è Marioa dare una risposta, fornendo alcuni dettagli sulle previsioni meteo per il 24 e il 25 dicembre. “Le persone che hanno una certa età - evidenzia il colonnello - si ricorderanno bene che un tempo era sicuramente più probabile avere la neve a, in particolare in Pianura Padana e ovviamente sui rilievi, sia alpini sia appenninici. Ma la statistica ci dice che le feste natalizie non sono particolarmente nevose. Anzi, anche nel passato remoto era difficile avere un'ottima imbiancata al piano nel periodo attorno al 25 dicembre. L'ultimo episodio ragguardevole è stato nel 2000, mentre un evento memorabile risale addirittura al 1963”. “Quest'anno - sentenzia il meteorologo sul ...