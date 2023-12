Nessun rischio per la democrazia. La partita di Meloni (e Salvini) in Ue vista da Galli

Leggi su formiche

(Di martedì 5 dicembre 2023) “In Italia molti hanno temuto che la vittoria di Fratelli d’Italia fosse una vittoria tout court del fascismo e quindi fosse un pericolo per l’impianto costituzionale: in realtà le cose stanno in modo diverso”. Parte da qui Carlo, professore emerito di Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Bologna e deputato col Pd nella XVII legislatura, per riflettere con Formiche.net sull’evoluzione delle destre nel panorama europeo in un anno pre-elettorale molto intenso. L’altro ieri l’adunataana a Firenze ha dato dei segnali, che devono confrontarsi non solo con le percentuali di altri pezzi del centrodestra, ma con l’unicum italiano: ovvero quei Fratelli d’Italia che, a differenza di altri, hanno avuto una Fiuggi nella propria storia e che si candidano a recitare un ruolo nella prossima commissione europea. Viste le percentuali di ...