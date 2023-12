Neonata muore dopo un parto in casa nel Brindisino La madre è ricoverata in ospedale

(Di martedì 5 dicembre 2023) Unaè morta subitoilin, nell’abitazione dellaa Cisternino, in provincia di Brindisi. La donna, soccorsa sul posto dai sanitari per un’emorragia, è stata trasferita all’Perrino di Brindisi dove attualmente risultanel redi Ostetricia e Ginecologia. Non sono ancora note le cause del decesso della piccola, su cui sono in corso gli accertamenti della Procura di Brindisi. La vicenda è stata confermata dall’Asl locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre News in Rete:

Cisternino (Brindisi), neonata muore dopo il parto in casa

commenta Tragedia a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove unaè morta subito dopo il parto avvenuto all'interno di un'abitazione. La madre della piccola è stata stabilizzata dai soccorritori per un' emorragia post - parto e trasferita d'urgenza in ...

Cisternino (Brindisi), neonata muore dopo il parto in casa TGCOM

Neonata muore dopo il parto in casa, la mamma è grave in ospedale leggo.it

Neonata muore dopo il parto in casa, la mamma ricoverata d'urgenza in ospedale

Una neonata è morta questa mattina a Cisternino, in provincia di Brindisi, subito dopo il parto che è avvenuto all'interno di un'abitazione. La mamma della piccola ...

Cisternino (Brindisi), neonata muore dopo il parto in casa: la neomamma ricoverata per un’emorragia

La neomamma ha avuto una emorragia post-partum ed è stata trasferita in ospedale. Per la piccola non c'è stato nulla da fare.