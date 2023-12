Neonata morta dopo un parto in casa | la madre ricoverata d’urgenza a Brindisi

Leggi su open.online

(Di martedì 5 dicembre 2023) Èuninunaa Cisternino, in provincia di. Lanel redi ostetricia e ginecologia dell’ospedale Perrino dove è stata trasportata. Prima del ricovero, i sanitari del 118 hanno stabilizzato la donna per un’emorragia post. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti della procurana. Leggi anche: Liliana, l’ostetrica che ha fattorire una mamma nel traffico di Roma vestita da tanguera. «Ho dovuto farla nascere a mani nude» Bergamo, la 27enne accusata di aver ucciso i suoi due bambini non risponde al gip. L’interrogatorio in ospedale, la bugia sull’amica I pianti e ...