Nemanja Matic | “Al Man Utd c’erano giocatori sempre in ritardo Tra questi Pogba e Sancho”

(Di martedì 5 dicembre 2023) L’ex centrocampista di Manchester United, Chelsea e Roma, è tornato sui suoi difficili anni ai Red Devils: “Al Chelsea c’era grande professionalità. Al Manchester United spesso iarrivavano inagli allenamenti, in particolare. Noi che arrivavamopuntuali, abbiamo formato una sorta di comitato disciplinare interno con me come presidente. Ho appeso al muro un foglio dove ho annotato i nomi delle persone che arrivavano in. In una stagione abbiano raccolto di 75.000 sterline di multe” SportFace.

Nemanja Matic takes swipe at Man Utd standards and names two players who were always late The Mirror

