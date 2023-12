Nella tana del lupo. O nella gabbia della tigre

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) La conferenza di Dubai delle parti interessate al dibattito sul cambiamento climatico, COP 28, che si articolerà per due settimane, con buona probabilità è la più nutrita di presenze di quelle finora svoltesi, dopo l’ assemblea dell’ONU. Circa 200 i paesi partecipanti, intorno a 70.000 il numeto dei presenti. Quella che è iniziata giovedì 30 novembre, vede sedute ai suoi banchi personalità rappresentanti le più disparate realtà del pianeta. In diversi casi sono portatrici di problematiche le più disparate, che arrivano talvolta a essere antitetiche tra loro. Ciò che è certo è che, a presiedere quei lavori è stato designato Sultan Al Jaber, definito “l’uomo del petrolio”, in quanto CEOlocale azienda petrolifera pubblica ADNOC nonchè di quella per le energie rinnovabili MASDAR. Accade così che un personaggio a capo di un azienda pubblica che estrae uno tra i ...