Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre occupati nove licei romani

(Di martedì 5 dicembre 2023) Morgagni, Virgilio, Mamiani, Righi, Tasso, Archimede, Aristofane, Manara e Vittoria Colonna. Sono, forse a seguito di un’azione coordinata tra i vari collettivi dei. “L’ondata di occupazioni continua e non si ferma: dopo le scuole che avevano dato il via – Albertelli, Visconti, Machiavelli e Ripetta nel centro di Roma, Enzo Rossi e Giorgi nelle periferie – alla lotta degli studenti, oggi altrescuole si sono unite alla mobilitazione e hanno occupato”, sottolinea oggi Osa in un comunicato. Tra le rivendicazioni, la lotta per una “nuova scuola pubblica”, la solidarietà con il popolo palestinese ma anche la “situazione critica della scuola italiana, pericolosa per chi la frequenta, priva di personale e ...