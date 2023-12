Nel 2023 oltre 427mila persone hanno chiesto aiuto alla Rete Banco Farmaceutico per ricevere medicine gratis

(Di martedì 5 dicembre 2023) Cresce la cosiddetta “povertà sanitaria“, cioè il numero diche necessitano di aiuti economici per poterle cure sanitarie. Nelsono stati– 7 italiani su 1000 – i cittadini chefatto ricorsodelper ottenere. Si tratta di quasi 41milain più rispetto all’anno precedente: un aumento del 10,6% rispetto alle 386.253che nel 2022 si erano rivolte a una delle 1.892 realtà assistenziali convenzionate. A rilevarlo è l’undicesimo rapporto Donare per curare – Povertà Sanitaria e Donazione Farmaci realizzato da OPSan – Osservatorio sulla Povertà Sanitaria, ...

