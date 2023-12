Negozi sfitti | Ribolla Lega | “Il commercio cittadino è in difficoltà | necessario agire”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 dicembre 2023) Bergamo. Un dato preoccupante che emerge da una ricerca promossa da Ascom ConfBergamo: aumentano le spese per l’affitto dei locali commerciali e di conseguenza salgono i numeri dei. Non si è fatto attendere il commento della minoranza, con le parole del consigliere comunale dellaAlberto. Di seguito le dichiarazioni integrali: “Da tempo sosteniamo che ilin città sia in, soprattutto nelle vie centrali, ma non solo. I dati della ricerca di Ascom, purtroppo, confermano questo trend negativo e danno ragione alle preoccupazioni che ho più volte sollevato in Consiglio Comunale, dove, al contrario, l’Assessore alnonché Sindaco Gori ha sempre ritenuto che il problema non sussistesse. È ...