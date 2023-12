Neapolis Persia | viaggio di storie e culture tra Oriente e Occidente | al via la Seconda Edizione

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) al centro direzionale di Napoli in via Giovanni Porzio 4 dal’8 al 17 dicembre, il programma di proiezioni cinematografiche dedicato al cinemano, fa ritorno a Napoli per la sua. Anche quest’anno, la rassegna è curata dall’Associazione napoletana C4C. Gli appuntamenti avranno luogo presso Area35, situata in via Giovanni Porzio 4 – Centro Direzionale Napoli, con ingresso libero per tutti gli appassionati di cinema, cultura e arte. L’evento, incluso nel cartellone degli eventi “Altri Natali” – la cultura è plurale, è realizzato con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Sarà arricchito dalla partecipazione di realtà culturali che sostengono l’iniziativa, tra cui Kaos48, I-noor e i giovani dei Leo Club ...