NBA Cup 2023 2024 | si entra nel vivo | Pacers e Pelicans staccano il pass per le Final 4 di Las Vegas

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si apre una settimana che può definirsi unica per la NBA, che sabato a Lasassegnerà la prima ‘NBA Cup’. Per arrivare nella Sin City, però, c’è prima bisogno diare dai quarti die per le otto squadre che avevano superato la fase di round robin. Nella notte italiana sono andate in scena le prime due sfide, valevoli ovviamente anche ai fini della Regular Season. RISULTATI E CLASSIFICHE I Boston Celtics hanno iniziato alla grande la stagione e sono primi nella Eastern Conference, ma il primo obiettivo viene mancato da Jayson Tatum e compagni. A Indianapolis, infatti, vincono gli Indianaper 122-112 al termine di una partita molto equilibrata dall’inizio alla fine. Un Tyrese Haliburton sempre più protagonista di questa lega chiude con una tripla doppia da 26+10-13, ma tutto il quintetto della ...