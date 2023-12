‘Natale Village’ | dal 7 al 23 dicembre torna la magia all’A1 Expò

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto al Polo Fieristico A1per la II Edizione di Natale Village, in programma al Polo Fieristico A1di Caserta Sud. Un calendario lungo, ricco di tantissime sorprese e tanta. Da giovedì 7 al 23dalle ore 15:00 alle 21:00 e durante i festivi e prefestivi dalle 10:00 alle 22:00, i magici cancelli del Villaggio di Babbo Natale resteranno aperti per ospitare i grandi e piccoli ospiti del regno fatato di Santa Claus. Natale Village, dopo il clamoroso successo ottenuto lo scorso anno,con un importante stravolgimento; infatti, il Villaggio è stato ampliato sia in termini di spazi che attraverso l’installazione di numerosissime attrazioni, selfie set, personaggi e luoghi. Un percorso incantevole che sarà condotto dai fedeli e laboriosi elfi di ...