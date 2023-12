Nasce a Milano l' Orto del Futuro ' Rigenerativo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Il suolo e l'acqua sono alla base della produzione alimentare, degli ecosistemi e del benessere umano e solo imparando a riconoscere il loro ruolo si possono adottare misure in grado di salvaguardarli per le generazioni future. È questo, in sintesi, il senso del 'World Soil Day', la giornata internazionale di sensibilizzazione, che si celebra oggi, promossa dalle Nazioni Unite e dalla Fao, che Knorr e Agrivis hanno scelto per inaugurare l''del'. Il percorso di evoluzione verso le pratiche di agricoltura rigenerativa prende il via, quindi, proprio nell'simbolo del programma Knorr BuonCibo che i due partner avevano già inaugurato nel 2021, coniugando così l'agricoltura e la tutela del suolo e della biodiversità. Oggi a, nei terreni della ...