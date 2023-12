Napoli smarrito? Alibi deboli e tanta confusione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Eravamo al Maradona per assistere alla contesa trae Inter e capire se la Juve sarebbe rimasta in testa alla classifica, dopo la vittoria per 2-1 sul Monza. I nerazzurri hanno vinto con un sonante 3-0 e si sono ripresi il primo posto. Dopo il pareggio bruttino all'Allianz, la squadra di Inzaghi si è mostrata di nuovo bella, anche perché a Torino, a causa del difensivismo dell'avversario, non aveva trovato gli spazi per mettere in mostra le sue qualità. Al Maradona entrambe le squadre hanno giocato per vincere. L'Inter ha gestito un difficile primo tempo con maturità, sapendo soffrire e soffocare le folate delche girava la palla a mille e trovando le grandi parate di Sommer per salvare il risultato. Un gran gol di Calhanoglu ha poi spento le velleità partenopee, con la ripresa che è stata contraddistinta dal dominio dei nerazzurri, che ...