Napoli | giovedì 7 la cittadinanza onoraria a Spalletti L’allenatore | Ne sono fiero | lì ho lasciato il cuore

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) “Ahoil. Non è immaginabile l’affetto, anzi l’amore che miscambiato con quella città. Mi ha regalato, per la prima volta nella mia storia di allenatore, l’emozione unica di sentirmi parte di una comunità”. Lo dice il ct azzurro, Luciano, in un’intervista a Walter Veltroni sul “Corriere della Sera”: “Astato felice perché ho toccato con mano la felicità dei napoletani e dei miei calciatori. Ho ricevuto sensazioni indescrivibili. Una delle cose più belle che potessero capitarmi nella vita. È stata la mia università di vita, penso sia difficile avere più di quello che ho avuto io e nessuna impresa può meritare quello che i napoletani hanno dato a me.orgoglioso,, di diventare ...