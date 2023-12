Napoli è a disagio nella vittoria | vincere qui è sempre anticamera della nostalgia

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Sul finire del primo tempo di-Inter, Walter Mazzarri cede alla tentazione di liberarsi per qualche minutogiacca che – e lo conferma la piazza – l’hafatto sentire incartato. Domenica sera gli azzurri vanno sotto e lui, quello delle prime notti di Champions e d’amore (per chi scrive), dopo dieci anni era lì, di nuovo, senza giacca, a tentare di fare una guerra già persa a priori: in quanto il vero e solo, e invincibile, nemico dell’esistenza è il tempo che, domenica, sfoggiava le sue ingiurie. Ma non importa perché, come dieci anni fa, chi guida la squadra comunica di essersi tolto i guanti. Tuttavia, sotto, c’era un maglione attillato a sostituire la camicia, oggi inappropriata, in quanto la giovinezza è perduta per. In tutta l’esteriorità – e quindi superficialità – di questo dettaglio, ho ...