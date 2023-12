Napoli | De Laurentiis e gli arbitri | presto un incontro

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il presidente del, Aurelio De, non ha mandato giù gli episodi successi al Maradona e che hanno danneggiato gli azzurri Il presidente del, Aurelio De, non ha mandato giù gli episodi successi al Maradona e che hanno danneggiato gli azzurri. Durante il Gran Galà del calcio di AIC non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, ma ha espresso le sue preoccupazioni a Gravina. Di certo chiederà unper discutere della situazione, così da evitare che gli sforzi fatti finora dal coach Mazzarri possano essere vanificati. Lo scrive Tuttosport.