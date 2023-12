‘Napoleon’ Il rifiuto della sconfitta è l’unica chiave seria della caratterizzazione di Scott

Leggi su 900letterario

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ancora lui? La mitografia bonapartista non prevede pause. Nel cinema di Ridley, inoltre, l'immagine di "Napoleon" aleggia fin dal suo primo lungometraggio del 1977, "I duellisti", ambientato negli anni del mandato di Primo Console. L'incontro era dunque scontato, tuttavia il regista britannico ha aspettato sino al 2020 prima di lanciarsi nell'impresa: avviato inizialmente con la 20th Century Fox, il progetto è stato abbandonato a causa del budget di circa duecento milioni di dollari che ha spinto la piattaforma streaming Apple TV+ prima a subentrare e poi a collaborare con un distributore per portare il film anche nelle sale (sui teleschermi sarà messa in onda una versione di oltre 4 ore).