Museo Civico di Villa Amendola | Petitto interroga De Luca per il riconoscimento di Interesse Regionale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSmuovere l’iter amministrativo bloccato in Regione Campania da tre anni per ildi, ad Avellino, candidato ad ottenere ildi. Per questo il consigliereLivio, capogruppo in Campania di “Moderati e Riformisti” ha presentato unazione urgente messa in discussione nel Consiglioche si riunirà domani, mercoledì 6 dicembre 2023 dalle ore 11:00 alle ore 13:00, per il Question Time. “La candidatura del complesso culturale didi– spiega l’onorevole ...