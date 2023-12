Mourinho | svolta totale della Roma | adesso le cose cambiano

Leggi su rompipallone

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lasi schiera al fianco di Joseil tecnico portoghese può rimanere alla guida del club giallorosso. La permanenza di Josealla guida tecnicaha molteplici punti di domanda e poche concrete certezze. Il futuro del tecnico portoghese è persuaso da diversi interrogativi, che mantengono sulle spinte la tifoseria giallorossa. La piazza è divisa tra chi vorrebbe il cambio di rotta da partedirigenza, e quindi l’addio di, e chi gradirebbe che lo Special One rimanesse ancora a lungo sulla panchina giallorossa. Anche perché, nonostante i risultati scadenti in campionato,ha permesso alladi farsi strada in Europa, vincendo una Conference e giocando una ...