MotoGP | Fabio Quartararo | “Spero nella svolta nel 2024 | Yamaha dovrà convincermi in poco tempo”

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023)inizia le sue vacanze invernali al termine di una stagione 2023 quanto mai complicata. Il portacolori del teamha vissuto un campionato ben lontano dagli standard attesi e ha proseguito nel suo rapporto non semplice con una M1 che non ha messo in mostra i miglioramenti sperati. Momento ideale per fare il punto della situazione con il pilota francese, in vista del. Dopo un 2022 che ha regalato al nativo di Nizza una doccia fredda, con il celebre -91 recuperato da Francesco Bagnaia, il 2023 ha visto le chance di titolo ridotte a zero già dall’inizio ufficiale. “Fin dalla prima gara. Anche l’anno scorso non mi aspettavo di lottare, ma ovviamente come pilota le aspettative sono molto alte, non bisogna mai mollare in ogni situazione. E la prima parte della stagione, fino a metà, è stata dura ...