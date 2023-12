“Morgan ha presentato una canzone a Sanremo 2024 ma Amadeus lo ha bocciato” | la clamorosa indiscrezione su Dagospia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Escluso dalla giuria di X Factor, come anticipato da FqMagzine, con tutte le polemiche del caso. Fuori anche da, come svela dal sito. Marco Castoldi in artedomenica alle 13.30, come più di quattro milioni di italiani, ha seguito il “Tg1” per l’annuncio dei big in gara a “” del direttore artistico. “Oh santo cielo che due maroni di cast“, ha scritto nell’ormai famosa chat Whatsapp utilizzata nei giorni scorsi per una conferenza stampa. “Ora vogliamo sapere tutti gli autori delle canzoni e farci delle belle cene a base di complotti”, ha aggiunto Castoldi. “Come mai il cantante per mancanza di successi è così arrabbiato?”, si chiede il sito diretto da Roberto D’Agostino che fornisce anche la risposta: “Castoldi ha ...