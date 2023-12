Moggi | Sarebbe stato più sportivo per il Napoli elogiare l’Inter | anziché cercare alibi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 dicembre 2023) Luciano Spalletti nel suo consueto appuntamento su Libero ritorna alla disfatta delcontrodi domenica sera e sopratutto alvento del ds Meluso a fine gara contro l’arbitro Massa che giudica assurdo “Gli uomini di Mazzarri, autori di una discreta prestazione, avevano idee abbastanza confuse sul come organizzarsi al meglio in campo. Male Osimhen, meglio Kvara, pessimi Natan e Ostigard che hanno reso fragile la linea difensiva, facendo rimpiangere Kim. Peccato che alla fine, dopo tanto spettacolo, la società abbia inviato il ds Meluso a lamentarsi dell’arbitro, quasi come se fosseMassa a condizionare il rendimento dele non lo stupefacente centrocampo interista a dominare la difesa fragilissima, che non è più all’altezza della passata stagione…...