Mobilità e parcheggi | il Sindaco di Caserta firma i decreti | ora anche i dipendenti del concessionario possono multare

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 5 dicembre 2023). Ildi, Carlo Marino, hato iche consentiranno aidella società concessionaria del servizio di gestione della sosta a pagamento in città di poter elevare multe, sempre in prossimità delle strisce blu, nei confronti degli automobilisti che sosteranno in doppia fila, in divieto di sosta, sulle strisce pedonali, quando ostruiranno l’accesso agli stalli a pagamento. “Questo provvedimento – ha spiegato ildi, Carlo Marino – rappresenta uno strumento che ci aiuterà notevolmente per garantire il rispetto delle regole del codice della strada. Grazie al decreto e ai poteri che attribuisce al personale della società concessionaria, avremo una circolazione più ordinata, scoraggiando fortemente il ...