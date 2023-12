Mo | Unrwa | ‘130 dipendenti uccisi a Gaza | tragedia senza fine’

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – E' salito a 130 il numero dei membri dello staff dell'che hanno perso la vita in seguito ai raid israeliani sulla Striscia didallo scorso 7 ottobre. Lo comunica l'Alto rappresentante dell'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, Philippe Lazzarini. "Tra gli innumerevoli civili, donne, bambini coinvolti in questa guerra, anche 130 colleghi dell'sono stati. Nessuno viene risparmiato, unaumana devastante efine", ha scritto in un tweet Lazzarini.