Mo | processo per corruzione a Netanyahu | giudici riducono numero udienze

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tel Aviv, 5 dic. (Adnkronos) - Idella Corte Distrettuale di Gerusalemme hanno accettato la richiesta della difesa di Benjamindi ridurre ildia due giorni alla settimana invece di tre, nelpera cui è sottoposto il primo ministro israeliano. L'avvocato di, Amit Haddad, ha scritto alla Corte che "nella situazione attuale, nel bel mezzo di una guerra, non è possibile mantenere i contatti necessari con il primo ministro per preparare gli interrogatori dei testimoni". Le audizioni sono riprese questa settimana a seguito di una prolungata interruzione causata dalla guerra. Dal 7 ottobre si sono tenute soltantourgenti.

