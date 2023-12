Mix apre a Roma | in Cloud Europe arrivano 270 reti oggi presenti solo nell’Ixp milanese

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 dicembre 2023) MIX, la principale piattaforma di interscambio diin Italia con sede a Milano, e, carrier-neutral data center certificato Tier IV ubicato anel Tecnopolo Tiburtino, annunciano di aver concluso un accordo di partnership per lo sviluppo del mercato digitale della Capitale. Dal 29 novembre il data centerospita MIX-, il primo nodo della piattaforma di peering locale di MIX dedicato all’ecosistema del Centro Italia, protagonista di un processo di rapida crescita destinato a ulteriori sviluppi, sostenuti dal volume di dati atteso dai data center e cavi sottomarini in corso di realizzazione. “MIX-– si legge in una nota – nasce dall’esigenza degli operatori di disporre di una piattaforma dedicata per incrementare ...