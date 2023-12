Milano | fingeva incidente stradale e chiedeva soldi e preziosi | 24enne arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023), 5 dic.(Adnkronos) - Nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dal IV dipartimento della procura disvolta congiuntamente dalla polizia di Stato e della polizia locale diin servizio presso il pool antitruffe della sezione di polizia giudiziaria, nei giorni scorsi aè stata eseguita un'ordinanza del gip dicon la quale è stata applicata la misura cautelare personale della custodia in carcere a un cittadino italiano di 24 anni, già gravato da precedenti specifici, per furto, truffa aggravata, estorsione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Il giovane, in concorso con altre persone tuttora non identificate, contattava telefonicamente persone anziane presentandosi come appartenente alle forze dell'ordine o come avvocato o come il nipote, chiedendo ...