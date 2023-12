Milan Primavera in Coppa Italia | tutto pronto per l’Empoli

Leggi su dailymilan

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilsi prepara a tornare in. Superata la Sampdoria nei sedicesimi di finale, ora la squadra di Ignazio Abate agli ottavi dovrà affrontare il fortissimo Empoli. Mercoledì 6 dicembre alle 13:00 i giovani rossoneri proveranno a vincere così da superare il turno, ma la formazione toscana è un avversario difficile da battere. Non a caso un mese faha battuto ilin campionato, prima sconfitta della squadra di Abate in Serie Adi questa stagione. Per i giovani rossoneri sarà quindi una vera e propria rivincita, anche se i precedenti sono tutti dalla parte del. Nelle ultime cinque partite giocate, infatti, la squadra toscana ha vinto per ben quattro volte. Una sola la ...