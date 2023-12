Milan | obiettivo scudetto | la Proprietà ci crede | il calendario sorride

Leggi su dailymilan

(Di martedì 5 dicembre 2023) Ilpunta all’. La tempesta di metà autunno aello ha lasciato spazio a un timido sole, di quelli da non fidarsi certo, di inizio dicembre, acceso ma freddo, che scalda relativamente. Ma c’è e questo è già un ottimo segno. Scalda le ambizioni e tanto basta. A meno sei dell’Inter e a pochi passi dal giro di boa ilsi sente vivo e speranzoso. Tecnicamente potrebbe ancora arrivare primo al termine del girone di andata ma non è questo il pensiero che aleggia su Carnago: la missione è mantenere il ritmo degli ultimi due weekend e rosicchiare un punto dopo l’altro alla capolista.All’Inter e alla Juve che a gennaio – per ammissione dei loro dirigenti – non dovrebbero rafforzarsi. Ilsì, con un budget forse più contenuto rispetto alle previsioni di ...