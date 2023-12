Milan | le condizioni di Leao | cosa filtra sull’Atalanta

(Di martedì 5 dicembre 2023) Lefisiche di Rafael, esterno del, in vista della partita contro l’Atalanta. I dettagli Arrivano novità importanti sullefisiche di Rafael. Il portoghese è infatti fuori per un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Secondo quanto riportato da SkySport, l’esterno è tornato ad allenarsi in campo questo pomeriggio. Se nei prossimi giorni riuscirà ad aumentare l’intensità unendosi alla squadra, ci sono buone possibilità che venga convocato per la prossima partita delcontro l’Atalanta.

Altre News in Rete:

Scarnecchia colpito da infarto, il racconto choc dell'ex Roma, Milan e Napoli: "Mi hanno preso per i capelli"

... tra le altre, le maglie di Roma, Napoli, Pisa e, vincendo anche due Coppa Italia con i ... Attualmente, il 65enne è ancora ricoverato, ma in buone, tanto da decidere di raccontare in ...

Milan, Leao: "La lesione non è grave, ma meglio non rischiare". VIDEO Sky Sport

Infortuni Milan, la situazione sulle condizioni di Kjaer e Leao | PM News Pianeta Milan

Two accomplices who helped Russian Artem Uss escape from Italy arrested

Uss, the 40-year-old son of a Siberian governor and oil magnate close to Russian President Vladimir Putin, broke his ankle tag while under house arrest in Basiglio, near Milan, and escaped back to ...

Il 65enne, ex di Roma e Milan, ha raccontato dal letto d'ospedale quanto gli è accaduto domenica a Milano: "Mi hanno preso per i capelli"

Il 65enne, ex di Roma e Milan, ha raccontato dal letto d'ospedale quanto gli è accaduto domenica a Milano: "Mi hanno preso per i capelli" ...