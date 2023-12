Milan-Kiwior | Arteta conferma | le parole del tecnico

Leggi su dailymilan

(Di martedì 5 dicembre 2023)al, anchesembra acconsentire al trasferimento del difensore in rossonero. O quantomeno, se non è una…poco ci manca. Ildell’Arsenal ha infatti dichiarato, nella conferenza stampa pre match contro il Luton: «Noi vogliamo migliorarci sempre e aggiungere a ciò che abbiamo. Perciò non posso garantire che nessun giocatore dell’Arsenal parta a gennaio. Non posso dirlo in direzione Newcastle o in qualunque altro club». Le, riportare da SportMediaset, hanno fatto subito pensare alla cessione di, ovvero il giocatore più sul piede di partenza in casa Arsenal. I Gunners potrebbero quindi aprire ad una cessione del difensore polacco, e addirittura in Inghilterra danno l’affare quasi per fatto. Attenzione però a credere che sia ...