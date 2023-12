Altre News in Rete:

Salernitana, Milan annuncia: "Da domani la squadra andrà in ritiro"

Lo ha annunciato Maurizio, amministratore delegato della Salernitana nel corso dell'inaugurazione del club Amici Granata diSan Severino. La società, dunque, ha deciso di adottare la ...

Milan, il mercato e le occasioni a parametro zero: proprio come… l’Inter Pianeta Milan

MILAN, SI RAFFREDDA LA PISTA ADAMS: GUIRASSY IN POLE PER L'ATTACCO Sport Mediaset

Gullit: "Maradona è stato il più grande, Messi e CR7 possono solo dribblare"

Ruud Gullit, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Diego Armando Maradona: "Per me Maradona è stato il più grande. Se mi dite di Messi e di Cristiano Ronaldo vi rispondo che ...

Calciomercato Milan, sfuma il colpo per l’attacco: l’annuncio gela i rossoneri

A chiudere però le porte alla dirigenza rossonera c’è l’amministratore delegato della società bolognese, Claudio Fenucci, che al Gran Galà del Calcio a Milano ha franto le voci di mercato: “ Zirkzee