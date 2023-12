Milan-Fiorentina | Gervasoni | “Giusto non intervenire su Loftus-Cheek”

Altre News in Rete:

Coppa Italia, quel trofeo bistrattato che vorrebbero farci amare

- Parma (domani ore 21 allo stadio Franchi) riporta alla mente le finali del 1999 e del ... Il 2024 si aprirà con- Cagliari (2 gennaio), Atalanta - Sassuolo e Roma - Cremonese (3 ...

Open VAR, Gervasoni sul mani di RLC in Milan-Fiorentina: "VAR ha due elementi che portano giustamente... Milan News

VIDEO – “Braccio largo, ma prima sul petto”. L’audio VAR di Milan-Fiorentina Viola News

VERMEREEN, Chi è il baby prodigio che piace ai viola

Ma andando più nel dettaglio è possibile constatare come Vermeeren non abbia attirato solo le attenzioni della Fiorentina. Infatti il giovanissimo talentino belga di recente è stato accostato anche ad ...

STATS – Le coincidenze della giornata n.14: Fiorentina Salernitana è una storia coerente, la Roma torna alla tradizione

MILAN-FROSINONE 3-1 – Rossoneri che passano in vantaggio ... quell’Andrea Sottil che non è più il mister dei friulani da alcune settimane. FIORENTINA-SALERNITANA 3-0 – Per i campani Firenze non è mai ...