Michela Cambiaghi | con la forza della volontà

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Molti anni prima di scrivere il celebre articolo sulla bellezza estetica del tennis di Roger Federer, che sarebbe subito diventato un best-seller mondiale, David Foster Wallace si invaghì di un altro tennista. Era il 1995 e l’atleta in questione si chiamava Michael Joyce, in quel momento numero 79classifica ATP. Il grande scrittore statunitense lo seguì da vicino nel torneo di Montreal, regalandoci un lungo e denso reportage. È una testimonianza preziosa perché oggi come allora l’attenzione nel mondo dello sport è inevitabilmente rivolta verso i più forti e/o i più vincenti. Lo sport professionistico, però, si regge però su una nutrita classe media di atleti che permette ai più forti di poter competere, classe media che partecipa ai grandi circuiti, campionati e organizzazioni, ma di cui raramente si parla. Lo scritto giovanile di Foster Wallace su Michael Joyce ...