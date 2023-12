Metsola e il viaggio in Italia | “Ecco il mio obiettivo”

Leggi su notizie

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roberta, presidente del Parlamento Europeo, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ si sofferma sul suoinin vista delle prossime Europee. E’ iniziata la missione di Robertainin ottica delle prossime Europee. “Sono molto felice di visitare una zona che ha bisogno di molto sostegno – sottolinea il presidente del Parlamento Europeo in un’intervista al Corriere della Sera – ma la cosa più importante è dire che l’Ue non è solo una istituzione, ma anche la sua gente, i bisogno, i problemi e le aspirazioni“.si sofferma sul suoin– Notizie.com – © AnsaLa politica si sofferma anche sull’accordo trae Albania sui migranti: “Se è una soluzione fattibile, allora va presa ...