Meteo in miglioramento | ma è in arrivo una nuova perturbazione

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Laatlantica che attraversa il Mediterraneo centrale sta portando piogge e temporali sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, a tratti, anche intensi sui settori tirrenici, e neve lungo l'Appennino centrale fino a quote medie. Il tempo sarà innei prossimi giorni grazie all'allontanamento verso est della saccatura depressionaria, con residue piogge solo al Sud. Il clima che sarà piuttosto freddo con temperature in media o anche poco al di sotto, possibili gelate sulle pianure del Nord e sui settori interni del Centro-Sud. Con l'della festa dell'Immacolata ecco che gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano propongono il transito di un nuovo impulso perturbato con neve ancora a bassa quota possibile al Nord-Ovest. A seguire fase più stabile in vista con rimonta ...