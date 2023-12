Meta e IBM guidano la AI Alliance per rendere l’intelligenza artificiale più sicura

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) – Un nuovo gruppo industriale noto come AIè emerso nel panorama tecnologico, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'intelligenza(IA) in modalità open-source. Questo approccio si contrappone ai modelli proprietari sviluppati da giganti del settore come OpenAI e Google. Tra le organizzazioni che hanno aderito a questa iniziativa troviamo nomi di spicco come, IBM, Intel e NASA. Secondo quanto riportato da Bloomberg, oltre 40 aziende e organizzazioni si sono unite per creare questo gruppo industriale, focalizzato sulla condivisione della tecnologia e sulla riduzione dei rischi associati allo sviluppo dell'IA. L'AIsostiene che il lavoro condiviso in questa modalità offra tre vantaggi principali. Primo tra tutti, la velocità: la condivisione dei modelli permetterà ai ...