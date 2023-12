Messina Denaro | perquisizione nello studio di un ex assessore di Campobello | è indagato**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 dicembre 2023) Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - E' in corso ladei Carabinieri del Rosdi un exdidi Mazara (Trapani) in cui sarebbero avvenuti gli scambi di 'pizzini' che sarebbero stati portati da Martina Gentile, la figlia di Laura Bonafede, arrestata all'alba di oggi per favoreggiamento al boss Matteo Messina. Lo scambio dei 'pizzini' di Messina, ancora latitante, sarebbe avvenuto tra Martina Gentile e Lorena Lanceri, una presunta fiancheggiatrice del boss arrestata nei mesi scorsi. Si tratta dellodi architettura dell'exall'urbanistica didi Mazara, Stefano Tramonte, in cui le due donne lavoravano. Il professionista risulta indagato.