Medici in sciopero | “In Campania ne mancano 4200”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSe la carenza di“è un dramma evidente in ogni regione d’Italia, ini dati certificano una situazione ai limiti dell’impossibile”. Lo affermano i sindacati Anaao Assomed e Cimo Fesmed che citano i dati della Ragioneria Generale dello Stato-Istat. In, sottolineano, al 31 dicembre 2021 il numero deidel Servizio sanitario nazionale ammontava a 9.333 e quello degli infermieri a 18.997 per un totale di 28.330 unità. “Per essere in linea con le altre regioni, che pure denunciano carenza di personale, occorrono oggi almeno 4.200dipendenti del Servizio sanitario nazionale in più e, guardando agli infermieri, sono più di 7.000 le unità mancanti. Dati – affermano i sindacati – che contribuiscono in maniera significativa a fare della ...