Medici e infermieri oggi in sciopero contro la manovra del governo Meloni | «Non ci tutela»

(Di martedì 5 dicembre 2023) «Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale». È lo slogan dellonazionale di 24 ore, proclamato per, mercoledì 5 dicembre, e che coinvolgeràe professionisti nonche lavorano nelle strutture ospedaliere del settore pubblico. La manifestazione è stata indetta dai sindacati Anaao Assomed e Cimo: potrebbero saltare fino a un milione e mezzo di visite, interventi ed esami. Sotto attacco è lache non «e cittadini». Giornata nera, dunque, per la sanità nella quale saranno garantite le prestazioni d’urgenza come il 118, il pronto soccorso e gli interventi per il parto. Sono state organizzate diverse manifestazioni in molte città italiane: da Torino fino a Cagliari. Previsto alle 11.30 a Roma, in ...