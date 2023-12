“Maurizio racconta…” | la nuova dimensione di Razzetti Il tennis può spodestare il calcio?

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA Voto della settimana per l’Italia: 8,5 Borsino della settimana (chi sale e chi scende). ? Simone Alessio (taekwondo) ? Sofiia Yaremchuk (atletica)? Gianluigi Donnarumma () ? Domenico Acerenza (nuoto fondo) Atleta della settimana (uomo). Alberto(nuoto): strepitoso bis di record italiani agli Assoluti Invernali di Riccione (200 e 400 misti). Il 24enne di Lavagna nuota 1’56?21 (sesta prestazione europea di sempre) e 4’09?29 (cancellando lo “storico” 4’09?88 di Luca Marin nel 2007), tempi che valgono entrambi il pass per Parigi 2024. Il “Razzo” è entrato in unagrazie al suo allenatore Stefano Franceschi, e i margini di miglioramento sono ancora grandissimi: basti pensare che ha iniziato a nuotare i 400 misti appena due anni fa, per ...