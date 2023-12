Marsiglia-Lione mercoledì 06 dicembre 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati Gattuso ritrova Gueye | nei Gones fuori Tagliafico

Leggi su infobetting

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si recupera, valevole per il decimo turno di Ligue1 e che fu interrotta a suo tempo a causa del vile assalto dei tifosi Phoceens all’autobus degli ospiti, con conseguenze per i giocatori e per l’allora tecnico Grosso. A distanza di un mese e mezzoha fatto rialzare la testa ai suoi, guadagnando l’accesso alla fase ad eliminazione diretta di InfoBetting: Scommesse Sportive e