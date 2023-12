Mario Biondi | “Crooning the italian tour” al Teatro Bellini di Napoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 dicembre 2023) Partito da Crema lo scorso 16 novembre, ilThedista attraversando lo stivale approdando ieri 4 dicembre aldiil concerto aldiLo scorso 26 maggio sulle piattaforme digitali e in radio la sua versione del classico “My Favourite Things”, una speciale dedica per i suoi nove figli: “Mi sono innamorato di questo brano riguardando la scena del musical “The Sound of Music”, da cui è tratto, riflettendo soprattutto sulle parole pronunciate da Julia Andrews prima di iniziare a cantare: “Quando qualcosa mi turba e mi sento triste, provo a pensare a cose belle”. Ed ho subito ...